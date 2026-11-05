Trump'ın seçim yenilgisi sonrası Rusya ile İran arasında dikkat çeken zirve

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in başkent Moskova'da bulunan Rızai ile bir araya geldiği bildirildi.
Görüşmenin içeriğine ilişkin ise herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.
İran'ı vuran Trump'a Amerikan halkından büyük tepki
ABD'de Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde Temsilciler Meclisi ve Senato'daki kontrolü Demokratlara kaptırmasının ardından Trump, İran savaşının seçim sonuçlarında etkili olduğunu kabul etmişti.
Seçim yenilgisinin ardından gelen Putin-Rızai görüşmesi, Moskova ile Tahran arasındaki temaslar açısından dikkat çekti.
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