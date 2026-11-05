İran'dan Trump'a 'kumarbaz' benzetmesi: Sonraki aşamaya hazırlanıyor

İran Meclis Başkanı Kalibaf, Vance'in savaşın durdurulması yönündeki mesajlarına rağmen Trump yönetiminin askeri hazırlıklarını sürdürdüğünü iddia etti. Kalibaf paylaşımında, "Kaybeden kumarbaz enerjisi, masadan uzaklaşamıyor. Patronu bir sonraki savaş aşamasını hazırlarken Amerika, 'İsrail-Önce' uçurumunun kenarında sallanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"TED KONUŞMASINI ATLA, BUNU PATRONUNA SÖYLE"

JD Vance'in Kongre seçimlerinin ardından yaptığı değerlendirmeleri yapmacık bulduğunu belirten Kalibaf, ifadelerini kişisel gelişim sunumlarına benzetti.

Vance'in açıklamalarına sert yanıt veren İranlı lider, "TED konuşmasını atla. Neden bunu patronuna söylemiyorsun?" diyerek barış mesajlarının ABD iç politikasına yönelik bir söylemden ibaret olduğunu savundu.

TAHRAN-WASHINGTON HATTINDA "İSRAİL" GERİLİMİ SÜRÜYOR

Kalibaf'ın açıklamaları, Washington'da seçim sonrası Orta Doğu politikasının tartışıldığı bir döneme denk geldi. ABD yönetiminin "Önce İsrail" yaklaşımıyla hareket ettiğini öne süren Tahran yönetimi, bölgesel gerilimin ve savaş riskinin düşmesi için ABD'nin askeri ve stratejik tutumunu tamamen değiştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

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