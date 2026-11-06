Başkanlık yarışı başladı

Georgia'da yeniden senatör seçilen 39 yaşındaki Demokrat Jon Ossoff, başkanlık için adı öne çıkan isimlerden biri oldu. ABD'li tahmin kuruluşlarından Kalshi'de Ossoff'un 2028 başkanlık yarışını kazanma ihtimaline ilişkin oranı yüzde 20'ye yükselirken, yine Polymarket'te de aynı seviyeye ulaştı. Yahudi asıllı olan Ossoff, "Yeni Obama" olarak da özellikle Demokrat Parti'nin merkez yapısı tarafından Cumhuriyetçiler cephesinde Başkan Yardımcısı JD Vance yüzde 16, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise yüzde 12 ile öne çıkan isimler arasında yer aldı. Polymarket'te Vance yüzde 15, California Valisi Gavin Newsom yüzde 14 seviyesinde işlem gördü. Demokratlar arasında Ossoff'un yanı sıra Newsom, Abdul El-Sayed, Alexandria Ocasio-Cortez ve Kamala Harris'in isimleri de olası adaylar arasında sayılıyor.
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