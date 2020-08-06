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Ankara'da akılalmaz olay: Karısının parmağını ısırarak koparttı

Ankara'da akılalmaz olay: Karısının parmağını ısırarak koparttı

Ankara’da kavga ettiği karısının orta parmağını ısırarak kopardığı iddia edilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yüzünde kan izlerinin olduğu görülen şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Haber Merkezi İHA
Zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara'da yaşanan olay, akıllara korku filmi Hannibal’ı getirdi. Mimarsinan Mahallesi 133. Sokak’ta ikamet eden K.K. ve F.K. isimli karı kocanın kavgası kanlı bitti.

Edinilen bilgilere göre, oğlu ile tartışmaya başlayan baba K.K. bir süre sonra kavga etmeye başladı. Anne F.K. araya girerek kavgayı sonlandırmak istedi ancak iddialara göre K.K. karısına da saldırdı.

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F.K. ve oğlunun iddialarına göre K.K., eşinin sağ elinin orta parmağını ısırarak koparttı. K.K. ise arbede sırasında eşinin parmağının kapıya sıkışması sonucunda koptuğunu ileri sürdü.

K.K.’nın yüzünde kan izleri olduğu görüldü. Polis, K.K.’yı sağlık kontrollerinin ardından ifadesini almak üzere karakola götürdü.

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