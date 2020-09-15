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ANKARA

Son dakika Ankara haberleri: Ailesiyle kavga edip evlerini kundakladı​

Ailesiyle kavga edip evlerini kundakladı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olan bir kişi ailesiyle tartışmasının ardından kısa bir süre sonra elinde benzin bidonu ile dönerek evlerini kundakladı. Olayda yaralanan olmazken, patlamanın etkisi ile dairede kısa süreli yangın ve maddi hasar meydana geldi.

Haber Merkezi İHA
Evin camının yandığını gören ailesi hemen dışarıya çıkarak yangını kendi imkanlarıyla söndürdü.
Evin camının yandığını gören ailesi hemen dışarıya çıkarak yangını kendi imkanlarıyla söndürdü.

Olay, saat 03.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Keklik Pınarı Mahallesi 405. sokakta bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi.

Ailesiyle evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışan 20 yaşındaki psikolojik rahatsızlığı olan Rüzgar D., evden ayrıldıktan bir süre sonra elinde benzin dolu şişeyle geri geldi. Ailesi içeride olduğu sırada babası polis memuru L.D.’ye ait evi kundaklayan kişi, ticari taksiye binerek olay yerinden kaçtı.

Ankara’da kavga ettiği ailesinin evini kundakladı.

Evin camının yandığını gören ailesi hemen dışarıya çıkarak yangını kendi imkanlarıyla söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, patlamanın etkisi ile dairede kısa süreli yangın ve maddi hasar meydana geldi.

  • Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri zanlının ticari bir taksiye binerek kaçtığını belirledi.
Daha önce de annesi ve kız kardeşini boğmaya çalıştı

Ankara’da kavga ettiği ailesinin evini kundakladı.

Ekipler yaptıkları araştırmada, Rüzgar D.’nin Ege Üniversitesi’nde öğrenci olduğunu ve bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle ailesi ile sürekli kavga ettiğini belirledi. Ayrıca psikolojik rahatsızlığından dolayı ilaç kullandığı tespit edilen 20 yaşındaki zanlının daha öncede kız kardeşi ve annesini boğmaya çalıştığı öğrenildi.
Ailesini daha öncede evi yakmakla tehdit eden ve olay yerinden kaçan Rüzgar D.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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