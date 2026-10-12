Şile'de balıkçıların yüzü güldü: Palamutun kasası 600 TL'den alıcı buldu

Eylül ayı itibarıyla sona eren av yasağının ardından Karadeniz'e açılan balıkçılar, palamut bolluğuyla limana dönmeye devam ediyor. Şile’de gece boyunca denizde ağ atan balıkçı tekneleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tonlarca palamutla Şile Limanı'na demirledi. Karadeniz'deki palamut bereketi hem balıkçı esnafının yüzünü güldürdü hem de limanda büyük bir hareketlilik yaşattı.

Teknelerden büyük bir titizlikle indirilen kasalar dolusu palamut, sabahın erken saatlerinde kurulan mezatta satışa sunuldu. Balıkçılar ile alıcılar arasında kıyasıya pazarlıkların yaşandığı mezatta palamudun kasası 600 liradan alıcı buldu. Limandaki renkli görüntüler ve yoğun mesai, yeni sezonun bereketli geçeceğinin sinyalini verdi.

Şile Kaymakamı Mustafa Çit de limana gelerek sabah saatlerinde düzenlenen palamut mezadını yakından takip etti. Limandaki balıkçılar ve esnafla tek tek sohbet eden Kaymakam Çit, yürütülen avcılık faaliyetleri ve sezon gidişatı hakkında bilgi aldı. Balıkçılara bol ve bereketli bir av sezonu dileyen Çit, palamut bolluğunun ilçe ekonomisine ve deniz ticaretine canlılık kattığını ifade etti.