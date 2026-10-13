Caddeler göle döndü: Sürücüler araçlarında mahsur kaldı

KKTC’deki Filo Jet faciasında 9 zanlının tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı

KKTC’nin Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında bir kez daha hakim karşısına çıkan 9 zanlının tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı. Filo Jet gemisinin VDR cihazındaki ses kaydında, "Bu gemi bu sezonu çıkarmaz" denildiği duyuldu.