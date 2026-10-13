Caddeler göle döndü: Sürücüler araçlarında mahsur kaldı
Mersin'in Silifke ve Akdeniz ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, sürücüler yollarda mahsur kaldı.Silifke'de sabah başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Zemin kattaki ev ve iş yerlerinin zarar gördüğü yağışta, Saray Mahallesi'ndeki Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'ni su bastı.Su birikintilerinin olduğu yollarda ilerlemekte güçlük çeken araç sürücüleri mahsur kaldı.
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekipleri, müze ve çevresindeki alanda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.Merkez Akdeniz ilçesinde de öğle saatlerinde şiddetini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle su altında kalan Bahçeler Caddesi'nde araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. MESKİ ekipleri, caddedeki yağmur sularının tahliyesi için vidanjör yardımıyla çalışma yürüttü.