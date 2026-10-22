Trump: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çözüme hiç olmadığı kadar yakınız

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Trump, Moskova ile temasların yoğunlaştığını ve sonuca yakın olduklarını bildirdi. Trump, “Belki de şu anda çözüme daha önce hiç olmadığı kadar yakınız” diye konuştu.

Trump, Rusya ile Çin'in İran'la savaş sürecine dahil olmamalarından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Rusya kapasitesi olmasına rağmen sürece karışmadığı" ifadesini kullandı.

Tutuklu bulunduğu Rusya'da serbest bırakılan Amerikalı öğretmen Stephen Hubbard'ın serbest bırakılması ile ilgili de konuşan Trump, “Onun serbest bırakılması karşılığında Rusya'ya hiçbir şey vermedik” açıklamasını yaptı.

Gündem

Rusya-Ukrayna barışı için son hamle

Dünya

İran'a saldırıda seçim belirsizliği

Ekonominin tunç kânunu ve siyâsî kısırlık