Anasayfa
Yazarlar
Süleyman Seyfi Öğün
Ekonominin tunç kânunu ve siyâsî kısırlık

Ekonominin tunç kânunu ve siyâsî kısırlık

Süleyman Seyfi Öğün
Süleyman Seyfi ÖğünYeni Şafak Gazete Yazarı
04:00, 22/10/2026, Perşembe • Yeni Şafak Haber Merkezi
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Ekonominin tunç kânunu ve siyâsî kısırlık

Avrupa’da yaşanan son hâdiseler hakikaten de çok düşündürücü seyrediyor. Bunlara dâir değerlendirmeler, umûmiyetle hissî bir seviyede seyrediyor. Batı husûmetiyle meselelere yaklaşanlar, “Beter olsunlar” kabilinden hissiyatlarla konuşuyorlar. Türkiye’yi senelerce kapısında süründüren AB’nin sarsılması karşısında âdeta hınç alıyorlar. Buna mukâbil, derin bir Avrupa aşkı besleyenler büyük bir hayâl kırıklığı içindeler. Ağıt yüklü, “Ahlı vahlı” konuşmalara tesâdüf ediyorum. Her ikisi de meseleyi kavramaya dâir herhangi bir şey vaad etmiyor.

Esâsen Avrupa’nın bir ayna işlevi görmesi ve Avrupa hâricinde kalan dünyâdaki diğer milletlere de bir şeyleri düşündürmesi icap eder. İşâret ettiğim dar görüşlülüğe en güzel misâli Trump veriyor. Trump, Avrupa’nın yaşadığı istikrarsızlıklar, içine düştüğü çıkmazlardan büyük bir haz alıyor. Trump iflâh olmaz bir Avrupa düşmanı. Ama unuttuğu birçok şey var. Zahmet edip Amerikan yakın târihine bir baksa, Avrupa’da bugün yaşanan ve kamu otoritelerinin bastırmakta zorlandığı hâdiselere benzer, belki de onlardan da beter çok sayıda hâdiseyi kendisi de görür.

Sorulması lâzım gelen bir seri sual mevcut. İlki şu: Nasıl oldu da kabaca 1990- 2010 arasında herkese parmak ısırtan bir seviye yakalayan Avrupa, bu târihten itibâren bir çöküşe geçti? Yaşanan meseleler sâdece Avrupa’ya mı âit? Değilse küresel bâzı derin meselelere Avrupa halklarının verdiği cevap mı?

Doğrusu ben bugün Avrupa’da, yerleşik sistemleri sarsan şartların küresel bir arkaplânı olduğunu düşünüyorum. Avrupa’nın bugün yaşadıkları, yarın küresel olarak yaşanabileceklere işâret ediyor. Evvela bu tarz bir bakışa sâhip olmalıyız. Herkes dünyâyı kendi evinden ibâret görüyor. Hâlbuki onlar, adına dünyâ denilen büyük bir evin muhtelif odalarıdır. Odaların duvarlarının farklı renklerle boyanmış olması, farklı şekillerde döşenmesi bu gerçeği değiştirmiyor. Avrupa’nın önplâna çıkmış olması, biraz da Avrupa’ya has siyâsî tepki vermenin kanallarının her yerde olduğundan daha fazla açık olması, siyâsal zihniyet kodlarının bu çeşit tepkileri her yerde olduğundan daha fazla pratik üretmesidir. Bir de herkesin âşina olduğu, azdan az, çoktan çok gider kabilinden bir formülü hatırlamak yardımcı olabilir. Meselâ Marks, en fazla tepkiyi, kaybedecek bir şeyleri olmayanların verdiğine inanıyordu. Ama, tecrübeler bize bunun aksini de veriyor. Yâni, bâzen suskunluk ve tepkisizlik kaybedecek bir şeyi olmayanlardan; en fazla tepki ise kaybedecek çok şeyi olan ve bunları kaybetmeye başlayanlardan gelebiliyor.

Esas mesele; ister kaybedecek bir şeyleri olmayanlar, ister kazandıklarını kaybedenlerden gelsin, verilen tepkilerin siyâsette ikna edici, dâvetkâr ve vâitkâr bir karşılığının olup olmaması ile alâkalıdır. Bilhassa II. Sanâyi Devrimi’ni tâkip eden on seneler itibârıyla Avrupa kamuoylarının hatırı sayılır bir şekilde siyâsîleşmesi, sâdece yaşanan şartların ağırlaşması değil, aynı zamanda yukarıda işâret edilen kanalların açık olması ile irtibatlandırılabilir. Hem sağda hem de solda çok sayıda kanal açıktı. Toplumların siyâsîleşmesi had safhadaydı. Her iki umûmî harbi düşündüğümüzde, bunlar çatıştı ve kazanan aşırı sağ oldu. Sonrası mâlûm…Sâdece Rusya’da sol kazandı. “Zâten beklenen de buydu” deyip kestirip atmak çok eksik kalacaktır. 1917’de Lenin kazandı, 1918’de ise Alman Sosyal Demokratları (Komünistler) kaybetti. Ama bunlar kıl payı meydana gelen neticelerdi. İnsan şu suali sormaktan kendisini alamıyor: Tersi olsaydı da, Lenin ve Troçki değil de, Rosa Lüksemburg ve Karl Leibknecht kazansaydı, dünyâ târihi nasıl evrilirdi acaba? Bu sualleri sorup, takılmadan hemen bırakmak lâzım gelir. Esas mesele II.Umûmî Harp sonrası meydana gelen dünyâ sisteminde siyâsetin nerede durduğu ve nasıl yeniden üretildiğidir.

II.Umûmî Harp sonrasında, siyâset ve siyâsîleşmeler enerjik bir eleştirinin mevzuu hâline getirildi. Bir tarafta ahlâkçılar, meselâ Camus gibiler ahlâkın onu öncelemesi icap ettiğini işlediler. Diğer taraftan hukuk mühendisliği devreye girdi ve siyâsetin herhangi bir aşırılık üretmeden nasıl sınırlandırılacağı husûsunda çalıştı. Neticede kurulan yeni sistemler siyâsî enerjileri sınırlandıran ve sistemik ortalamalara bağlayan bir yapıda şekillendirildi. Hâsılı, hukûk, kânunlar, siyâsî enerjileri bastıran bir çerçeve inşâ etti. İnsanlara, siyâset ile o kadar da alâkadar olmamaları telkin ediliyordu. Bu meyânda, merkez toplumlar, kaybedecek bir şeyi olmayanlardan, kaybedecek çok şeyleri olan bir vasata taşındı. Buna orta sınıflaşma deniyor. Daha evvel de yazmıştım; orta sınıflar siyâseten bastırılmış burjuva dünyâlardır. Depolitizasyon o kadar ileri götürüldü ki, neticede seçimlere katılım oranları bile hayli düştü. Sistem kavramı medeniyet değeri taşır. Ve her medenî durum, Freud ve Elias gibilerin işâret ettiği üzere bir bastırma ameliyesidir. Siyâsî ilimler şubelerinde yere göğe konulmayan dengeli siyâsî sistemler nazariyelerinin temelde bu bastırmaların bir fonksiyonu olduğu anlaşılıyor. Dünyâdaki farklılıklar, dünyânın artığını emen merkez dünyâlarda bunun hukukîliğe bağlanması, yarı merkez dünyâlarda ise devlet ve kamu nizâmı başlığı altında kanûnîlikle bitişmesiydi. Özgürlükçü ve otoriter ayırımları bir noktada buharlaşıyor. Temelde bir fark yoktu. Bu dünyâ, siyâsetin ister hukûkîlik üzerinden, ister kânunilik üzerinden bastırılmasıydı.

Bu sistem 1990’lara kadar yaşadı. Bu târihten itibâren ise dinmeyen krizlere girdi. Denklem yeniden inşâ edildi. Hukûkîliğin yerini ekonomizm aldı. II.Umûmî Harp sonrasında hukuk siyâseti baskılıyordu. Artık, onun yerini yeni ve “diri” yapı olan ekonomi alacaktı. Tabiat kanunları gibi kânunları olduğu söylenen ekonominin öncelikleri, âdeta âmentü misâli herkese kabûl ettirildi. Krizler sebebiyle yavaş yavaş harekete geçen ve sistem için tehlike doğurmaya namzet siyâsî enerjiler, bu defâ bastırılmakla kalmadı. Âdeta hadım edildi. Homo Politicus sönümlendi ve insanlık, kâhir ekseriyetle, çeşitli vâitkâr tuzaklarla ve de en plastik karşılıklarıyla Homo Economicus’a ve Homo Culturalis’e dönüştürüldü. Bugün yavaş yavaş herkesin idrâk etmeye başladığı bir gerçek var: Bu oyunda kazananlar dar bir ekâlliyet, kaybedenler ise kâhir bir ekseriyettir. Oyun devâm ettikçe, makas daha da açılacaktır. İşte bugün Avrupa’yı alt üst eden dinamik budur. Herkes ayakta. Hem kaybedecek bir şeyi olmayanlar hem de kaybettikleri çok şeyi olanlar eş anlı meydanlarda. Tuhaf olan ise siyâsetin bunlara cevâp vermemesi ve bunların sâdece birer tepki hareketi olarak kalmasıdır. Bu hareketlere hiçbir siyâsî şuur kılavuzluk etmiyor. Olabilecekleri aşağı yukarı öngörebiliyorum. Sistem evvelâ bunları müşterek meydanlarda topluyor; daha sonra da birbirine kırdıracak. Ne yazık ki görünen bu. Evvelâ hukûkun, kânunların bastırdığı, sonra da ekonomizmin iğdiş ettiği siyâsetlerden başka ne bekleyebiliriz?

Başlıklar :politikasiyasetekonomiSüleyman Seyfi Öğün
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026