İran'a saldırıda seçim belirsizliği

İran ile ABD-İsrail ittifakı arasında 28 Şubat’ta başlayan savaşın sonlanması için yapılan müzakerelerde sonuca ulaşılamazken, iki ülke saldırıları yeniden ne zaman başlatacakları konusunda anlaşmazlığa düştü. Financial Times (FT) gazetesinin iddiasına göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 27 Ekim salı günü yapılacak İsrail genel seçimleri öncesi İran’a saldırı için harekete geçti. Trump ise saldırılar için 3 Kasım’daki ABD ara seçimlerinin beklenmesi gerektiğini söyleyerek Netanyahu’yu engelledi.

UÇAKLAR HAVALANDI

FT’ye konuşan ABD’li üç kaynağın verdiği bilgiye göre Netanyahu, 10 Ekim’de saldırı için İsrail ordusuna savaş uçaklarının havalanması yönünde talimat verdi. Netanyahu’nun saldırı planını Trump’a da sunduğunu belirten kaynaklar, plan kapsamında İsrail ordusunun İran’daki elektrik santralleri, nükleer tesisler ve İran Devrim Muhafızları’na (DMO) ait mevkileri hedef almayı amaçladı. Kaynaklara göre Trump, sunulan planı reddederek 3 Kasım’daki ara seçimler öncesi İran’a saldırı yapılmayacağını söyledi ve saldırıyı önledi.

YA ANLAŞMA YA SAVAŞ

ABD ile İran arasındaki müzakereler sonuç vermese de Trump, İran’ın gücünün kırıldığını düşünüyor. FT’ye konuşan kaynaklar, Trump’ın İran’a ya istediği gibi bir anlaşmaya razı olmayı ya da savaşı dayattığını öne sürdü. Kaynaklara göre ABD yönetimi, İran’ın uranyum zenginleştirmeyi durdurmasını ve mevcut uranyumu teslim etmesini talep ediyor. Konuya dair dün bir açıklama yapan Trump, savaşın yakında sona ereceğini söyleyerek, “Petrol fiyatları yakın zamanda düşecek ve herkes memnun olacak. İstesek şu anda oradan çekilebiliriz ve harika bir iş çıkarmış olurduk, ancak bu durum benim için yeterli değil” ifadelerini kullandı.

İRAN: URANYUMU VERMEYİZ

İran cephesinde ise ABD’nin talepleri hâlâ kabul edilemez bulunurken savaşa hazırlık sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, arabuluculuk çabası yürüten Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir’e, ülkesinin ancak şerefli bir anlaşmayı kabul edeceğini, ABD’nin böyle bir anlaşmaya yanaşmadığını ve müzakerelerin bittiğini söyledi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ise sosyal medyada yayınladığı açıklamada, “Zenginleştirilmiş uranyumun tek bir gramı bile İran'dan çıkarılmayacak” dedi. “ABD güven tesis edecek adımlar atana kadar hiçbir müzakere yapılmayacak. Müzakereler, İran'ın tüm şartlarının eksiksiz yerine getirilmesiyle başlayacak” cümlelerine yer verdi.

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