Tümer Metin canlı yayında özür diledi: İrfan Can Kahveci'ye seslendi

Tivibu Spor'da konuşan Tümer Metin, kullandığı ifadeler nedeniyle İrfan Can Kahveci'den ve ailesinden özür diledi. Metin, açıklamasında şu sözleri kullandı:





“Söylediğim sözde kötü bir şey yoktu ama saygı çerçevesinde bana yakışmadı. Normalde telefonla arayarak birebirde özür dilenir ama ben yapmadım. Bu sebeple buradan dileyeyim. İrfan Can kardeşim kusuruma bakmasın, ailesi de kusuruma bakmasın. Tam ritmini bulmuşken ve milli takıma alınmadığı için tartışma yaşarken böyle bir konuyla uğraştırdığım için de kusura bakmasın.”