Tümer Metin canlı yayında özür diledi: İrfan Can Kahveci'ye seslendi

Eski milli futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle canlı yayında özür diledi.
Futbol yorumculuğu yapan Tümer Metin, daha önce İrfan Can Kahveci ile “kim daha iyi futbolcu” tartışmasına girmişti.
Kariyerini 103 golle tamamladığını belirten Metin, Fenerbahçeli futbolcuya bu sayıyı geçmesi üzerine iddiaya girme çağrısında bulunmuştu.
İrfan Can Kahveci'nin Çorum FK deplasmanında iki gol kaydetmesinin ardından sosyal medya kullanıcıları Tümer Metin'i etiketlemişti. Bir söyleşide konuya ilişkin soruyu yanıtlayan Metin, küfürlü bir ifade kullanarak, "İrfan Can 2 gol atınca hemen etiketlemeler başladı. Bir kere iddiaya girmedik çünkü..." demişti.
Tivibu Spor'da konuşan Tümer Metin, kullandığı ifadeler nedeniyle İrfan Can Kahveci'den ve ailesinden özür diledi. Metin, açıklamasında şu sözleri kullandı:
“Söylediğim sözde kötü bir şey yoktu ama saygı çerçevesinde bana yakışmadı. Normalde telefonla arayarak birebirde özür dilenir ama ben yapmadım. Bu sebeple buradan dileyeyim. İrfan Can kardeşim kusuruma bakmasın, ailesi de kusuruma bakmasın. Tam ritmini bulmuşken ve milli takıma alınmadığı için tartışma yaşarken böyle bir konuyla uğraştırdığım için de kusura bakmasın.”
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