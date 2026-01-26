Soykırım mesajı verdiler: Savaş suçlarını videoya kaydediyorlar

Ariel Ashkenazi adlı özel Instagram hesabını kullanan bir İsrailli askerin 25 Aralık tarihli bir paylaşımında, Gazze'nin kuzeyindeki Bejt Hanun'da gerçekleştirilen bir yıkımı gösteren bir video yer alıyordu. Aynı asker, 26 ve 28 Aralık tarihlerinde de başka yıkım operasyonlarını gösteren videolar yayınladı. Videolara farklı alt yazılar eşlik ederken ikisinde, 1921 ile 1948 yılları arasında Avrupalı Yahudilerin Filistin'e yasa dışı göçünü ifade eden "Aliyah Bet" sözler yer alıyordu. Başka bir videoda ise "Spartalıların gücü" başlığı yer alırken, bu ifade, acımasız gücü ve düşmanların ortadan kaldırılmasına ilişkin soykırım mesajı verdiği görülüyor. Eylül ayında işgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in "süper bir Sparta" olmaya hazırlanması gerektiğini iddia etmişti.

İşgalci güç tarafından belgelenen yıkımlar, ekim ayındaki ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından İsrail güçleri tarafından oluşturulan Gazze’deki sözde sarı hattın her iki tarafında da gerçekleşti. Ateşkes, İsrail güçlerinin 71 binden fazla Filistinliyi öldürdüğü ve bölgenin altyapısının neredeyse yüzde 90'ını yok ettiği iki yıldan fazla süren Gazze soykırımına son vermeyi amaçlıyordu. Ancak ateşkesten sonra İsrail ordusu 477 kişiyi öldürdü ve bin 300'den fazla kişiyi yaraladı. Gazze Hükümeti Medya Ofisi'ne göre, işgal ordusu ateşkesi en az bin 300 kez ihlal etti. Gazze soykırımı boyunca İsrail askerleri, kara harekâtı sırasında savaş suçu sayılan eylemlerini video çekip paylaştılar. Bazı görüntülerde askerlerin evler, üniversiteler ve camiler de dahil olmak üzere sivil binaları havaya uçururken kutlama yaptıkları görülüyordu. Diğer videolarda ise bir askerin, elleri ve gözleri bağlı esirleri ailesine selam göndermeye ve kölesi olmak istediklerini söylemeye zorladığı gösteriliyor. Başka bir videoda, Gazze'deki bir okul yanarken, bir teröristin "Gelecek yıl okulu yakacağız" diye şarkı söylediği duyuluyor. Bazı videolarda ve fotoğraflarda İsrailli askerlerin Gazze’ye gönderilen insani yardımları imha ettiği görüntüler de yer alıyor.