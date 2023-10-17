ÖSYM , Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmede önemli bir rol oynamaktadır. ÖSYM tarafından yapılan sınavlar, Türkiye'nin en büyük sınavlarıdır. YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. İşte YKS, KPSS, EKPSS, ALES, YÖKDİL, TUS, YDS, DGS ve DUS ve YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı.

ÖSYM hangi sınavları yapıyor?

ÖSYM Sınav takvimi içerisinde hangi sınavlar vardır? ÖSYM tarafından her yıl yapılan sınavlar şunlardır:

e-YDS, Elektronik Yabancı Dil Sınavı MEB-EKYS, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı TUS, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı STS Tıp, Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı YÖKDİL, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı MSÜ, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı DİB-MBSTS, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı YDS, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ALES, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı İSG, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı YKS, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kaymakamlık İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı DGS, Dikey Geçiş Sınavı KPSS, Kamu Personel Seçme Sınavı DUS, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı YDS, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDUS, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

ÖSYM giriş

ÖSYM'ye giriş için T.C. Kimlik Numarası ve şifrenizi kullanmanız gerekir. ÖSYM'ye giriş yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

ÖSYM'nin resmi web sitesini ziyaret edin. " Aday İşlemleri Sistemi " sekmesine tıklayın. " Giriş Yap" butonuna tıklayın. T.C. Kimlik Numarası ve şifrenizi girin. " Giriş Yap " butonuna tıklayın.

ÖSYM'ye giriş yaptıktan sonra, sınav başvurularınızı yapabilir, sınav sonuçlarınızı öğrenebilir ve diğer işlemlerinizi yapabilirsiniz.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) giriş

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

ÖSYM'nin resmi web sitesini ziyaret edin.

"Aday İşlemleri Sistemi" sekmesine tıklayın.

" Giriş Yap " butonuna tıklayın.

T.C. Kimlik Numarası ve şifrenizi girin .

" Giriş Yap " butonuna tıklayın.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yaptıktan sonra, sınav başvurularınızı yapabilir, sınav sonuçlarınızı öğrenebilir ve diğer işlemlerinizi yapabilirsiniz.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş (AİS ekranı)

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ne giriş yapmak için kullanabileceğiniz T.C. Kimlik Numarası ve şifrenizi, ÖSYM'nin resmi web sitesinden veya ÖSYM'nin çağrı merkezinden öğrenebilirsiniz.

ÖSYM AİS kaydı nedir?

AİS'in tam açılımı Aday İşlemleri Sistemi. Adaylar AİS'e T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapabiliyor. ÖSYM'nin yapacağı herhangi bir sınava girmek için başvuru merkezine giden adaylara Başvuru Onay Belgesi ile birlikte Geçici Şifre veriliyor.

ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.

e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.

ÖSYM AİS şifresi nedir?

ÖSYM aday şifresi, sadece o kişinin bildiği özel soruların cevaplanmasıyla oluşturulan ve adayın kendisinden başkasının onun adına işlem yapabilmesini engelleyen bir güvenlik şifresidir.

ÖSYM şifresi yenileme ve güncelleme nasıl yapılır?

ÖSYM AİS aday şifresi güncellemek ve değiştirmek için de;

ÖSYM Aday Işlemleri sayfasından T.C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik numarası girilir.

Ardından şifre oluştururken, güvenlik sorusu ve cevabı da eksiksiz olarak girilir.

Tüm bilgiler tam olarak doldurulduktan sonra şifre yenilenecektir.

ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM sonuçlarını ÖSYM'nin resmi web sitesinden öğrenebilirsiniz. Sonuçları öğrenmek için, ÖSYM'nin resmi web sitesine gidin ve "Aday İşlemleri Sistemi" sekmesine tıklayın. Ardından, T.C. Kimlik numaranızı ve şifrenizi girin ve "Giriş Yap" butonuna tıklayın. Sonuçlarınızı "Sonuçlarım" sekmesinden öğrenebilirsiniz.

e-Devlet ile ÖSYM'ye giriş

e-Devlet ile ÖSYM'ye giriş yaptıktan sonra, sınav başvurularınızı yapabilir, sınav sonuçlarınızı öğrenebilir ve diğer işlemlerinizi yapabilirsiniz.

e-Devlet ile ÖSYM'ye giriş yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

e-Devlet'in resmi web sitesine gidin.

T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi girin.

"Giriş Yap" butonuna tıklayın.

e-Devlet'in ana sayfasında, "ÖSYM" hizmetini bulun ve tıklayın.

"ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi" hizmetini seçin.

T.C. kimlik numaranız ve ÖSYM şifrenizi girin.

"Giriş Yap" butonuna tıklayın.

ÖSYM sonuç e Devlet

ÖSYM sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. Sonuçları öğrenmek için, e-Devlet'e giriş yapın ve "ÖSYM" hizmetinin altındaki "ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi" hizmetine tıklayın. Ardından, T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi girin ve "Giriş Yap" butonuna tıklayın. Sonuçlarınızı "Sonuçlarım" sekmesinden öğrenebilirsiniz.

ÖSYM sınav giriş belgesi

ÖSYM sınav giriş belgesi, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara girmek için gerekli olan belgedir. Sınav giriş belgesinde, sınava giren kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, fotoğrafı, sınav merkezi ve sınav tarihi gibi bilgiler yer alır. Sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin resmi web sitesinden veya ÖSYM'nin çağrı merkezinden alınabilir.

Sınav giriş belgesini almak için, ÖSYM'nin resmi web sitesine gidin ve "Aday İşlemleri Sistemi" sekmesine tıklayın. Ardından, T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girin ve "Giriş Yap" butonuna tıklayın. Sınav giriş belgenizi "Sınav Giriş Belgelerim" sekmesinden indirebilirsiniz.

Sınav giriş belgesini, sınav günü yanınızda bulundurmanız ve sınav görevlisine ibraz etmeniz gerekmektedir. Sınav giriş belgesini kaybetmeniz durumunda, sınava giremezsiniz.

YKS sonuçları

YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklandı. Sonuçları ÖSYM'nin resmi web sitesinden öğrenebilirsiniz.

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınavı YKS 17-18 Haziran tarihlerinde uygulandı. Adayların sınav sonuçları açıklandıktan sonra tercih işlemleri yapıldı. İlk tercihte üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercih işlemlerini 12-17 Eylül 2023 tarihlerinde tamamladı. YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. ÖSYM, YKS ek tercih sonuçları tarihi belirlediğinde haberimizde yer vereceğiz.

Üniversite kayıtları ne zaman?

Üniversite kayıtları 28 Ağustos-1 Eylül ve elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos tarihleri arasında yapıldı.

KPSS sonuçları

2023 KPSS sonuçları 26 Temmuz 2023 tarihinde açıklandı. Sonuçları ÖSYM'nin resmi web sitesinden öğrenebilirsiniz.

DGS sonuçları