Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tunceli
Tutuklu eski Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan tahliye edildi

Tutuklu eski Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan tahliye edildi

20:4111/02/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Eski Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan
Eski Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan

'Zimmet' suçlamasıyla gözaltına alınan eski Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edildi.

Tunceli’nin Pertek ilçesinde yürütülen ‘zimmet’ soruşturması kapsamında geçen yıl tutuklanan, bir önceki dönem Belediye Başkanı Ruhan Alan, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edildi.


Tunceli’nin Pertek İlçe Belediyesi’nde bir önceki dönemde ‘zimmet’ suçu işlendiğine dair şikayetler üzerine, İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Müfettişlerin yaptığı incelemeler sonucunda hazırlanan rapor doğrultusunda, 14 Şubat 2025 tarihinde Pertek Belediyesi Muhasebe Müdürü Ö.E. açığa alındı ve Pertek Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı görevini yürüten eski Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, ‘zimmet’ suçlamasıyla 16 Şubat 2025 tarihinde Tekirdağ’da gözaltına alındı. SEGBİS üzerinden ifadesi alınan Alan, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pertek Belediyesi Muhasebe Müdürü Ö.E. ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi

Hakkında ‘zimmet ve nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından iddianame hazırlanan Ruhan Alan’ın, Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın duruşması görüldü. Avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya Alan, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Ruhan Alan’ın, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



#Tahliye
#Zimmet
#Rüşvet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaşını taşıyanlara Şubat 2026’da hangi banka daha fazla promosyon veriyor? Maaşa göre emekli promosyon ödeme tablosu