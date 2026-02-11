Yeni Şafak
Resul Emrah Şahan’a 'Kent Uzlaşısı' davasında tahliye: İBB soruşturması nedeniyle tutukluluğu sürüyor

CHP'li Şişli eski Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanmıştı.
CHP'li Şişli eski Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanmıştı.

Şişli eski Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında, "Kent Uzlaşısı" dosyasında tahliye kararı verildi. Şahan, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu olduğu için cezaevinde kalmaya devam edecek.

Şişli eski Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan,19 Mart’ta 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra, 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklandı.

Şahan hakkında 12 Eylül 2025 tarihinde de İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yine tutuklama kararı verildi.

'Kent uzlaşısı' davası kapsamında Resul Emrah Şahan ile yine görevinden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir hakkında tahliye kararı verildi.

Şahan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında da tutuklu bulunduğu için cezaevinde kalmaya devam edecek.



