Gaziosmanpaşa'da apartmanın önüne 2 kez el yapımı patlayıcı atılmasına ilişkin 4 zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, Bağlarbaşı Mahallesi Destegül Sokak ile Yeni Sokak kesişiminde bulunan bir apartmanın önüne geçen yıl 16 Ekim'de ve 27 Ocak'ta 2 kez el yapımı patlayıcı atılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler S.Y.T, A.B, H.Ö. ve E.A, 30 Ocak'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

18 yaşından küçük olan S.Y.T. ve A.B. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, H.Ö. ve E.A. Gasp Büro Amirliğine götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Patlayıcıların cinayet suçundan girdiği cezaevinden geçtiğimiz aylarda çıktığı öğrenilen Batuhan K'nin yaşadığı binayı hedef aldığı ve Batuhan K'nin husumetlileri tarafından atıldığı öne sürülmüştü

Ne olmuştu?

Bağlarbaşı Mahallesi'nde 16 Ekim 2025'te gece saatlerinde önüne patlayıcı atılan aparman dairesi ile karşı binadaki dairede ve bazı araçlarda hasar meydana gelmişti.

Önüne patlayıcı atılan evde, eylül ayında cezaevinden tahliye edilen Batuhan K'nin yaşadığı öğrenilmiş, olayın Batuhan K'nin husumetlilerince gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendirilerek çalışma başlatılmıştı.

Patlayıcının atılması çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilmiş, görüntüde motosikletle gelen 2 şüphelinin giriş kattaki dairenin önüne el yapımı patlayıcı atıp kaçması yer almıştı.

Aynı apartmanın önünde 28 Ocak'ta gece saatlerinde ikinci kez meydana gelen patlama sonucu park halindeki bir otomobil ile bir dairenin camında hasar oluşmuştu.







