İstanbul'da trafiği kilitleyen zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi

07:4710/02/2026, Salı
G: 10/02/2026, Salı
DHA
AA
İstanbul Ümraniye TEM Otoyolu'nda 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

TEM Otoyolu Edirne istikameti Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ayrımında 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Kimsenin yara almadan atlattığı kazada, araçlarda hasar oluştu.


Kazaya karışan araçların, çekici yardımıyla yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

