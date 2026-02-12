Yeni Şafak
CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından tacize uğradığı iddia edilen kız çocuğunun babası çocuğunun üç gündür okula gitmediğini söyledi

09:0112/02/2026, Perşembe
G: 12/02/2026, Perşembe
CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin belediyede çaycı olarak çalışan personelin 16 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürüldü. Mağdur T.T’nin babası Ahmet T, çocuğunun Dede yüzünden yaşadıkları sebebiyle üç gündür okula gitmediğini söyledi.

CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, belediyede çaycı olarak çalışan personelin 16 yaşındaki lise öğrencisi kızına sosyal medya üzerinden attığı cinsel içerikli mesajların ardından tutuklanmıştı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre olayın ardından konuşan mağdur T.T’nin babası Ahmet T, çocuğunun üç gündür okula gitmediğini söyledi. Baba T. “Kızım destek almak için danışmana gidecek. Ardından uzmanın yönlendirmesi doğrultusunda gerekeni yapacağız” dedi.

Olayı kızlarının gece yarısı mesajlaşma bittikten sonra gelip kendisine anlatmasıyla öğrendiklerini söyleyen Ahmet T. “Kızım önce annesini uyandırmaya çalışıyor. Eşim yoldan geldiği için yorgundu. Annesi olayı anlayamadığı için kızım benim yanıma geldi, her şeyi anlattı. Ben de ‘Senin gibi bir kızım olduğu için gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum. Sabah gerekeni yaparız’ dedim. Sabah uyandıktan sonra da şikâyet ettik ve süreç başladı” diye konuştu.



