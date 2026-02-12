Piyasadan topladığı 15 milyon lira ile Bali'ye kaçtı: Aylardır kimse ulaşamıyor

Yaz aylarında eşi ile birlikte Bali'ye kaçtığına ilişkin iddialarla kamuoyunda gündem olan oyuncunun 2025 yılının Ağustos ayından beri Türkiye'ye giriş yapmadığı öğrenilirken, Mengiroğlu'ndan alacakları olduğunu öne süren çok sayıda isim ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ayrıca çoğunluğu dizi ve film sektörü olmak üzere çeşitli tanıdıklarından da toplam 10 milyon liranın üzerinde borç toplayan oyuncunun, bu paralarla birlikte Bali'de yeni bir hayata başladığı tespit edildi. Yapılan suç duyurularının ardından Mengiroğlu hakkında ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkartılırken, 6 aydır Türkiye dışında olan oyuncunun tanıdıklarıyla iletişimi tamamen kestiği ve eski telefon hattını kullanmadığı belirlendi.