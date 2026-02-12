Yeni Şafak
Piyasadan topladığı 15 milyon lira ile Bali'ye kaçtı: Aylardır kimse ulaşamıyor

11:2612/02/2026, Perşembe
Yasak Elma, İkimizin Sırrı ve Maria gibi dizilerde canlandırdığı karakterler ile tanınan oyuncu Ceyhun Mengiroğlu'nun yaklaşık 15 milyon TL'lik borcu nedeniyle Bali'ye yerleştiği öğrenildi. Aylardır Türkiye'ye dönüş yapmayan ve alacaklıların telefonuna çıkmayan Mengiroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

40 yaşındaki oyuncu Ceyhun Mengiroğlu, banka ve iş dünyasından aldığı borçların ardından Türkiye'yi terk etti.

Yaz aylarında eşi ile birlikte Bali'ye kaçtığına ilişkin iddialarla kamuoyunda gündem olan oyuncunun 2025 yılının Ağustos ayından beri Türkiye'ye giriş yapmadığı öğrenilirken, Mengiroğlu'ndan alacakları olduğunu öne süren çok sayıda isim ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulundu.

MİLYONLARI TOPLAYIP BALİ'YE YERLEŞTİ

Oyunculuk kariyerine 2015 yılında yayınlanan 'Adı Mutluluk' dizisi ile başlayan Mengiroğlu'nun Türkiye'yi terk etmeden önce bankalardan kredi çektiği ve kredi kartı limitinin tamamını kullandığı öğrenildi.

Ayrıca çoğunluğu dizi ve film sektörü olmak üzere çeşitli tanıdıklarından da toplam 10 milyon liranın üzerinde borç toplayan oyuncunun, bu paralarla birlikte Bali'de yeni bir hayata başladığı tespit edildi. Yapılan suç duyurularının ardından Mengiroğlu hakkında ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkartılırken, 6 aydır Türkiye dışında olan oyuncunun tanıdıklarıyla iletişimi tamamen kestiği ve eski telefon hattını kullanmadığı belirlendi.




