İmralı'dan 27 Şubat'ın yıldönümünde yeni çağrı: Şiddete dayalı siyaset dönemini kapatıyoruz

Dem Parti heyeti, İmralı'nın yeni çağrısını okudu.

Mesajı Dem Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, şöyle paylaştı;

"Negatif isyan dönemini temelde tek taraflı bir irade ve pratikle aşmayı başardık. Geride bıraktığımız süreç, şiddet ve ayrışma siyasetinden demokratik siyaset ve entegrasyona geçişi sağlayacak müzakere yeteneğimizi ve gücümüzü kanıtlamıştır.

Çağrılarımız, konferans ve kongreler bu amaca yönelikti. Örgütün fesih ve silahlı mücadele stratejisine son verme kararları, sadece resmen ve fiilen değil, zihnen de şiddetten arınmayı ve siyaset tercihini ortaya koymuştur. Bu, aynı zamanda Cumhuriyet’le zihnen barışmanın da ilanıydı.

Geçtiğimiz bir yıl içinde Sayın Erdoğan’ın iradesini, Sayın Bahçeli’nin çağrısını ve sürece olumlu katkı yapan diğer tüm siyasi, sosyal, sivil kişi ve kurumların çabalarını kıymetli buluyorum"







