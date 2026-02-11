Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyeti ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyeti ile görüştü

14:4811/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti heyetini Beştepe'de kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti heyetini Beştepe'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün DEM heyetini Beştepe'de kabul etti. Kritik görüşmede Terörsüz Türkiye süreci ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile saat 14:30'da Beştepe'de bir araya geldi.

GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA

Görüşme öncesi İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pervin Buldan, "Önemli bir görüşme olacağını biz de düşünüyoruz. Süreç başladığından beri sayın Cumhurbaşkanı ile zaman zaman bir araya geliyoruz. En son 3,5 ay önce gerçekleştirmiştir. Tekrar bir araya geleceğiz, sürecin geldiği belli bir aşama var.

"Görüşme bittikten sonra yazılı bir açıklama yapacağız"

Artık Meclis komisyonunun raporu yazım aşamasına geçtiği bir dönemde büyük bir beklenti de var. Kamuoyunda sürecin nasıl ilerleyeceğine dair bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmede önemli gündemlerimiz var. Ama görüşme bittikten sonra yazılı bir açıklama yapacağız. Sizleri kamuoyunu bilgilendireceğiz önemli bir görüşme olduğunu söyledik hayırlara vesile olsun diyoruz."

SON GÖRÜŞME 4 AY ÖNCEYDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı Heyeti, en son 30 Ekim 2025'te bir araya gelmişti.

İLK KARELER GELDİ


#recep tayyip erdoğan
#DEM Parti
#son dakika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS 2026 başvuruları devam ediyor: İşte üniversite sınavı tarihi, başvuru ücreti ve sonuç takvimi