CHP-DEM yakınlaşması tabanı kızdırdı

‘Terörüz Türkiye’ sürecinde kendi tabanı ve DEM Parti arasında sıkışan CHP çıkış yolları arıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetimi, seçimi kazanmak için DEM tabanının hoşuna gidecek adımlar atarken, parti tabanın ağırlık paydasını oluşturan ulusalcılar ve Alevilerin tepkisini çekiyor.

HUZURSUZLUĞU BASTIRMAK

CHP'de 'Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı' başlığıyla İstanbul'da düzenlenen toplantının, toplumsal uzlaşıdan çok parti içi kriz yönetimi amacıyla kurgulandığı iddia ediliyor. 9 Ocak'ta Bölge İl Başkanları ve kanaat önderleriyle yapılan Özel'e yönelen sert tepkilerin ardından organize edilen konferansın, DEM Parti ile ilişkileri sıcak tutma ve parti içindeki huzursuzluğu bastırma hamlesi olarak okundu. Ancak DEM tabanını konsolide etme hamlesi olarak görülen konferans organizasyonu parti içindeki ulusalcı ve Alevi kanatları rahatsız etti.

KONFERANSI İMAMOĞLU DÜZENLENDİ

Edinilen bilgiye göre, konferansın arka planında 9 Ocak'ta yapılan Bölge İl Başkanları ve kanaat önderleri toplantısında Özel'e yönelen İmralı'ya neden gitmedik ve süreç raporu yetersiz tepkileri etkili oldu. Bu rahatsızlık parti yönetimi tarafından not edilerek, Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'na sunuldu. İmamoğlu da kendisine yakınlığıyla önce çıkan Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi yetkililerinden Emine Erdoğan Uçak ve Genel Başkan Yardımcısı Serkan Kaya üzerinden toplantıyı organize etti.

İKİ AMAÇLA ORGANİZE EDİLDİ

Konferansın iki temel hedefle organize edildiği öğrenildi. Buna göre CHP yönetimi, bir yandan DEM Parti ile ilişkileri sıcak tutmayı amaçlarken, diğer yandan "Terörsüz Türkiye sürecinin içindeyiz" mesajıyla parti içindeki tepkili il başkanlarının gönlünü almayı hedefledi. Konferansın bu yönüyle, parti içi tansiyonu düşürmeye dönük bir adım olduğu belirtilse de bu adım özellikle ulusalcı tabanın tepkisini çekti. Öte yandan konferansa CHP'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki 11 isimden sadece Sezgin Tanrıkulu ve Türkan Elçi'nin katılım göstermesi dikkat çekti.











