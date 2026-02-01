Yeni Şafak
CHP'de Şara tartışması

Uğur Duyan
04:001/02/2026, Pazar
G: 1/02/2026, Pazar
Özgür Özel.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara’yı hedef alan açıklamaları, parti içi muhalefeti harekete geçirdi. CHP’li muhalifler, iktidara talip bir ana muhalefet liderinin komşu bir ülkenin devlet başkanını yok saymasının “stratejik bir hata” olduğunu savunuyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Suriye politikaları eksenli eleştirileri, parti içi muhalefetin hedefinde. Özel’in Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara’yı hedef alan sözlerinin ardından, özellikle dış politikada bir süredir rahatsız olan parti içi muhalefet sesini yükseltti.

RAHATSIZLIK NÜKSETTİ

Partili kaynakları, "Erken seçim çağrısı yapan, iktidar hedefi olduğunu söyleyen bir liderin, Suriye gibi Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan ilişkili bir ülkenin devlet başkanını yok sayması mümkün değil. Bu yaklaşım CHP'nin eskiden kalma bir rahatsızlığıdır. Bu sözlerle Özgür Özel de aynı rahatsızlığa yakalandığını ifade ediyor. Aslında bu sözlerle 'ben iktidar olmak istemiyorum' demiş de oluyor" değerlendirmesinde bulundu. CHP kulislerinde yapılan değerlendirmelerde, dış politikada meşruiyet tartışması üzerinden pozisyon almanın Türkiye'nin çıkarlarını önceleyen bir yaklaşım olmadığı görüşü dile getiriliyor. Parti içinden bazı isim, beğenilmeyen liderlerle dahi konuşabilme kapasitesinin devlet yönetiminin temel gereği olduğuna dikkat çekiyor. Bir başka partili de, “Sorun tek başına Suriye meselesi değil. Partinin hâlâ net, tutarlı ve sürdürülebilir bir dış politika vizyonu yok” dedi.

HERKESLE İYİ İLİŞKİ GELİŞTİRİLMELİ

Kaynaklar, iktidar alternatifi olmanın, sadece iç politikada sert muhalefet yapmakla olmayacağına değinerek, “İktidar olmak sağlam bir dış politika vizyonunu da ortaya koymayı gerektirir. Zor dosyalarda, hoşumuza gitmeyen aktörlerle bile nasıl ilişki kurulacağını göstermek gerekir" değerlendirmesinde bulundu.



