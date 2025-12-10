Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mert Hakan Yandaş'ın Whatsapp konuşmasında dikkat çeken detay

Mert Hakan Yandaş'ın Whatsapp konuşmasında dikkat çeken detay

10:0910/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile yakın arkadaşı Ersen Dikmen arasında geçen WhatsApp konuşmalarının dosyaya girdiği öne sürüldü. Söz konusu konuşmada Yandaş’ın ifadeleri dikkati çekti.

Türk futbolunda devam eden yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Dosyaya giren deliller arasında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile yakın arkadaşı Ersen Dikmen arasında geçtiği iddia edilen WhatsApp mesajları da yer aldı. 

Sabah’ın aktardığı bilgilere göre mesajların Mayıs 2025 dönemine ait olduğu belirtildi. Soruşturma dosyasına yansıyan yazışmalarda tarafların maçlarla ilgili bahis sohbeti yaptığı aktarıldı.

Habere göre Mert Hakan Yandaş’ın, "Tutmazsa silmezsem iddiayı insan değilim. GS'liyim, göreceksin" sözleri dosyada yer alırken, Ersen Dikmen’in buna "Geç" yanıtını verdiği aktarıldı. Yandaş’ın bu mesaja karşılık yeniden "GS'liyim diyorum” ifadesini kullandığı iddia edildi.

#Fenerbahçe
#Mert Hakan Yandaş
#Ersen Dikmen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gümüş rekor kırdı! 10 Aralık 2025 bugün ons ve gram gümüş fiyatları ne kadar oldu?