Mert Hakan Yandaş'ın Whatsapp konuşmasında dikkat çeken detay

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile yakın arkadaşı Ersen Dikmen arasında geçen WhatsApp konuşmalarının dosyaya girdiği öne sürüldü. Söz konusu konuşmada Yandaş’ın ifadeleri dikkati çekti.
Türk futbolunda devam eden yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
Dosyaya giren deliller arasında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile yakın arkadaşı Ersen Dikmen arasında geçtiği iddia edilen WhatsApp mesajları da yer aldı.
Sabah’ın aktardığı bilgilere göre mesajların Mayıs 2025 dönemine ait olduğu belirtildi. Soruşturma dosyasına yansıyan yazışmalarda tarafların maçlarla ilgili bahis sohbeti yaptığı aktarıldı.
Habere göre Mert Hakan Yandaş’ın, "Tutmazsa silmezsem iddiayı insan değilim. GS'liyim, göreceksin" sözleri dosyada yer alırken, Ersen Dikmen’in buna "Geç" yanıtını verdiği aktarıldı. Yandaş’ın bu mesaja karşılık yeniden "GS'liyim diyorum” ifadesini kullandığı iddia edildi.