NATO: ABD'nin Ulusal Güvenlik Stratejisi Avrupa güvenliğine ve NATO'ya bağlılığı teyit ediyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin açık şekilde Avrupa'nın güvenliğine ve ittifaka bağlılığını teyit ettiğini belirtti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi ziyarette bulunduğu Almanya'da, Başbakan Friedrich Merz ile ortak basın toplantısında konuştu.
ABD'nin 5 Aralık'ta yayımladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde NATO'nun genişlemesine ilişkin sınır koyulması gerektiğine işaret edilmesinin sorulması üzerine Rutte, kendisinin temel odak noktasının bir bütün olarak ittifakın güvende olması olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın hem ilk hem de ikinci başkanlık döneminde Avrupalı müttefiklerin "daha fazlasını" yapmasını istediğini anımsatan Rutte, NATO Lahey Zirvesi'nde de bu yönde karar alındığını anımsattı.
Rutte, ABD'nin NATO'nun daha fazlasını yapmaya hazır olduğunu gördüğünü kaydetti.