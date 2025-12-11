Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
NATO: ABD'nin Ulusal Güvenlik Stratejisi Avrupa güvenliğine ve NATO'ya bağlılığı teyit ediyor

NATO: ABD'nin Ulusal Güvenlik Stratejisi Avrupa güvenliğine ve NATO'ya bağlılığı teyit ediyor

13:4011/12/2025, جمعرات
AA
Sonraki haber
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin açık şekilde Avrupa'nın güvenliğine ve ittifaka bağlılığını teyit ettiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi ziyarette bulunduğu Almanya'da, Başbakan Friedrich Merz ile ortak basın toplantısında konuştu.

ABD'nin 5 Aralık'ta yayımladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde NATO'nun genişlemesine ilişkin sınır koyulması gerektiğine işaret edilmesinin sorulması üzerine Rutte, kendisinin temel odak noktasının bir bütün olarak ittifakın güvende olması olduğunu söyledi.

Rutte,
"Bu açıdan baktığımda da Ulusal Güvenlik Stratejisi Avrupa'nın güvenliği ve NATO'ya bağlılığı teyit ediyor. İttifakın güvende olması için de NATO, Avrupa, Kanada ve ABD arasında güçlü işbirliğinin gerekli olduğunun altını çiziyor
" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hem ilk hem de ikinci başkanlık döneminde Avrupalı müttefiklerin "daha fazlasını" yapmasını istediğini anımsatan Rutte, NATO Lahey Zirvesi'nde de bu yönde karar alındığını anımsattı.

Rutte, ABD'nin NATO'nun daha fazlasını yapmaya hazır olduğunu gördüğünü kaydetti.



#Almanya
#Avrupa
#NATO
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
7200 gün emeklilik için prim yıl şartları açıklandı: EYT'den sonra yeni emeklilik yasası müjdelendi