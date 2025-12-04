NATO Genel Sekreteri Rutte: Hiçbir yere gitmiyoruz

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, “ABD Başkanı Donald Trump'ın adil ve kalıcı bir barış sağlama yönündeki çabalarını büyük memnuniyetle karşılıyorum. Bu, bu çatışmanın çözümü için hayati önem taşıyor ve ABD'nin bu çabaya öncülük etmesini destekliyoruz” dedi.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenen Rutte, “Putin bizden daha uzun süre dayanabileceğine inanıyor, ancak hiçbir yere gitmiyoruz. Bugün yanıldığının açık bir işaretini daha gördük. Ukrayna'ya desteğimizi güçlendiriyor ve Rusya üzerindeki baskıyı artırıyoruz. Bu, Rusya'nın gölge filosuna karşı koymayı ve Kremlin için stratejik ikilemleri ortadan kaldıracak diğer önlemleri içeriyor” diye konuştu.





Rutte, NATO’nun bir savunma ittifakı olduğunu kaydederek, “Savunma ittifakı olarak kalacağız. Ancak şunu da unutmayın ki, 1 milyar insanımızı korumak ve topraklarımızı güvence altına almak için gerekeni yapmaya hazırız ve istekliyiz” ifadelerini kullandı.







