Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
NATO Genel Sekreteri Rutte: Hiçbir yere gitmiyoruz

NATO Genel Sekreteri Rutte: Hiçbir yere gitmiyoruz

10:004/12/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'deki karargahta açıklamalarda bulundu
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'deki karargahta açıklamalarda bulundu

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'deki karargahta dün yapılan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu. Gerçek ve kalıcı tehlikelerle karşı karşıya olduklarını belirten NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın Ukrayna halkını ve kritik altyapısını giderek daha fazla hedef aldığını, diğer yandan müttefik hava sahasını ihlal ettiğini, siber saldırılar düzenlediğini ve deniz altı altyapısını haritalamak için casus gemileri konuşlandırdığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, “ABD Başkanı Donald Trump'ın adil ve kalıcı bir barış sağlama yönündeki çabalarını büyük memnuniyetle karşılıyorum. Bu, bu çatışmanın çözümü için hayati önem taşıyor ve ABD'nin bu çabaya öncülük etmesini destekliyoruz” dedi.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenen Rutte, “Putin bizden daha uzun süre dayanabileceğine inanıyor, ancak hiçbir yere gitmiyoruz. Bugün yanıldığının açık bir işaretini daha gördük. Ukrayna'ya desteğimizi güçlendiriyor ve Rusya üzerindeki baskıyı artırıyoruz. Bu, Rusya'nın gölge filosuna karşı koymayı ve Kremlin için stratejik ikilemleri ortadan kaldıracak diğer önlemleri içeriyor” diye konuştu.


Rutte, NATO’nun bir savunma ittifakı olduğunu kaydederek, “Savunma ittifakı olarak kalacağız. Ancak şunu da unutmayın ki, 1 milyar insanımızı korumak ve topraklarımızı güvence altına almak için gerekeni yapmaya hazırız ve istekliyiz” ifadelerini kullandı.



#NATO Genel Sekreteri
#Mark Rutte
#Brüksel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Baraj doluluk oranları belli oldu! İşte 4 Aralık 2025 İstanbul 'İSKİ baraj doluluk oranları'