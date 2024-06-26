Hollanda Başbakanı Mark Rutte NATO'nun yeni genel sekreteri oldu

Mark Rutte - Jens Stoltenberg
NATO müttefı̇klerı̇, Hollanda Başbakanı
Mark Rutte
'yı̇ bı̇r sonrakı̇ genel sekreter olarak seçtı̇.
Rutte,
Jens Stoltenberg
'in yerini alacak.
Rutte'nin atanması, görev için tek rakibi olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in geçen hafta yarışı bıraktığını açıklamasının ardından bugün resmileşti.
NATO'nun eski lideri Stoltenberg, halefi Rutte'yı̇
"gerçek Transatlantı̇kçı̇, güçlü lı̇der ve uzlaşı kurucu"
sözleriyle övdü.
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43 dakika önce