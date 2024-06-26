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Dünya

Hollanda Başbakanı Mark Rutte NATO'nun yeni genel sekreteri oldu

NATO müttefı̇klerı̇, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yı̇ bı̇r sonrakı̇ genel sekreter olarak seçtı̇. Jens Stoltenberg, halefi Rutte'yı̇ "gerçek Transatlantı̇kçı̇, güçlü lı̇der ve uzlaşı kurucu" sözleriyle övdü.

11:30 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:34 - 26/06/2024 Çarşamba
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Mark Rutte - Jens Stoltenberg
Mark Rutte - Jens Stoltenberg
NATO müttefı̇klerı̇, Hollanda Başbakanı
Mark Rutte
'yı̇ bı̇r sonrakı̇ genel sekreter olarak seçtı̇.

Rutte,
Jens Stoltenberg
'in yerini alacak.

Mark Rutte

Rutte'nin atanması, görev için tek rakibi olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in geçen hafta yarışı bıraktığını açıklamasının ardından bugün resmileşti.


NATO'nun eski lideri Stoltenberg, halefi Rutte'yı̇
"gerçek Transatlantı̇kçı̇, güçlü lı̇der ve uzlaşı kurucu"
sözleriyle övdü.



#Mark Rutte
#Jens Stoltenberg
#NATO
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