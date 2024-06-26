Hollanda Başbakanı Mark Rutte NATO'nun yeni genel sekreteri oldu

NATO ülkelerinin büyük çoğunluğu, 2024 için tahmini verilere göre Gayrisafi Yurt İçi hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sinden fazlasını savunmaya ayırma hedefini tutturdu. NATO, müttefik ülkelerin savunma harcamalarıyla ilgili 2024 öngörülerini içeren bir rapor yayımladı.