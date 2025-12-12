Yer Adana: Husumetlisini sokak ortasında vurup kaçtı

Adana'da Ahmet Y. (55), sokakta karşılaştığı husumetlisi Bülent H.'yi (53) tabanca ile ağır yaralayıp, kaçtı. Şüpheli kısa süre yakalanırken, yaralının tedavisi sürüyor.
Adana’nın Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi’nde iki komşu arasındaki husumet silahlı saldırıya dönüştü. Saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre Ahmet Y., daha önce kendisini darbettiği öne sürülen komşusu Bülent H. ile sokakta karşılaştı. Kısa sürede tartışmaya dönüşen karşılaşma, tarafların birbirine bağırmasıyla alevlendi.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Y., belinden çıkardığı tabancayla Bülent H.’ye defalarca ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Karnından ve bacaklarından yaralanan Bülent H., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneden yapılan ilk değerlendirmede yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Y.’yi olay yerine yakın bir sokakta suç aleti tabancayla birlikte yakaladı.