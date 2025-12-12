Yer Adana: Husumetlisini sokak ortasında vurup kaçtı

Adana’nın Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi’nde iki komşu arasındaki husumet silahlı saldırıya dönüştü. Saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre Ahmet Y., daha önce kendisini darbettiği öne sürülen komşusu Bülent H. ile sokakta karşılaştı. Kısa sürede tartışmaya dönüşen karşılaşma, tarafların birbirine bağırmasıyla alevlendi.