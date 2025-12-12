Otobüs bagajından 400 litre kaçak yağ çıktı

Aydın’ın Köşk ilçesinde kaçak ve etiketsiz yağ denetimleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler sürüyor. Edinilen bilgiye göre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan rutin yol kontrolünde, bir otobüs firmasına ait aracın bagaj bölümünde şüpheli koliler tespit edildi. Kontrollerde bagaj kısmında 25 koli içerisinde 4’er adet 100 litrelik bidonlardan oluşan toplam 400 litre etiketsiz bitkisel karışım yağ bulundu.