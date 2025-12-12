Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Otobüs bagajından 400 litre kaçak yağ çıktı

Otobüs bagajından 400 litre kaçak yağ çıktı

17:0512/12/2025, Cuma
G: 12/12/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Etiketsiz ürünlerle ilgili yasal sürecin başlatıldığı bildirildi.
Etiketsiz ürünlerle ilgili yasal sürecin başlatıldığı bildirildi.

Aydın’ın Köşk ilçesinde jandarmanın yol kontrolü sırasında bir otobüsün bagajında 25 koli içinde saklanan 400 litre etiketsiz bitkisel karışım yağ ele geçirilirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ürünlere el koyarak yasal işlem başlattı.

Aydın’ın Köşk ilçesinde kaçak ve etiketsiz yağ denetimleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler sürüyor. Edinilen bilgiye göre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan rutin yol kontrolünde, bir otobüs firmasına ait aracın bagaj bölümünde şüpheli koliler tespit edildi. Kontrollerde bagaj kısmında 25 koli içerisinde 4’er adet 100 litrelik bidonlardan oluşan toplam 400 litre etiketsiz bitkisel karışım yağ bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekibi bölgeye sevk edildi. Ekipler, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli incelemeleri yaparak kaçak ürünlere el koydu. Etiketsiz ürünlerle ilgili yasal sürecin başlatıldığı bildirildi.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.



#Aydın
#köşk
#kaçak yağ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gusül abdesti nasıl alınır, niyet nasıl getirilir, farz ve sünnetleri neler?