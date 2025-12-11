Yeni Şafak
Karabük’te kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı

17:1611/12/2025, Perşembe
IHA
Karabük.
Karabük’te jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan D.M., Y.E., F.U., İ.G. ve M.E.’yi yakaladı.

Karabük’te kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde yapılan operasyonda, izinsiz kazı yapan D.M., Y.E., F.U., İ.G. ve M.E. yakalandı.

Şahıslar gözaltına alınırken, 2 adet kazma, birer adet kürek, manivela, kova, el feneri ve 5 metre halata da el konuldu.

Şüpheliler ifade ve işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.




#Karabük
#kaçakçılık
#kazı
