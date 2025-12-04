Kahramanmaraş’ta kaçakçılık operasyonları: 4 gözaltı

Kahramanmaraş’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda kaçak ürünler ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta merkez, Afşin ve Elbistan ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda bin 122 paket kaçak sigara, 188 kutu TAPDK bandrolsüz makaron ve 9 kilo 260 gram nargile tütünü ele geçirildi. Kahramanmaraş KOM ekipleri, dün Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda da 15 litre etil alkol ve 12 litre viski ele geçirdi. Operasyonlar sonucu gözaltına alınan 4 şahıs, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.