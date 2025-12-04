Yeni Şafak
6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 119 gözaltı

6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 119 gözaltı

09:514/12/2025, Perşembe
AA
6 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında 119 şüpheli yakalandı
6 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında 119 şüpheli yakalandı

Jandarma ekiplerince 6 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında 119 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda suçüstü yakalanan 119 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erzurum, Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Zonguldak'ta silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.


Operasyonlarda 2 kaçak silah imalathanesi deşifre edilirken, 148 ruhsatsız tabanca, 50 uzun namlulu tüfek, 113 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 311 silah ele geçirildi.


Operasyonlarda suçüstü yakalanan 119 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



