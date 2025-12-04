81 ilde sahte alkol operasyonu: 169 şüpheliye işlem yapıldı

Buna göre; 'Alkol kaçakçılığı ve sahteciliğine' yönelik düzenlediği operasyonlarda 119 bin 564 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 792 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 48 bin 425 litre etil alkol, 874 adet alkol aroması ele geçirildi. 12 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. 169 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.