Mardin’de kaçakçılık operasyonunda 2 bin 290 paket sigara ele geçirildi

16:4127/11/2025, جمعرات
IHA
YAPILAN ARAMALARDA KAÇAK OLDUĞU BELİRLENEN 2 BİN 290 PAKET SİGARA, 145 ADET EMTİA VE 62 ŞİŞE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ.
Mardin’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 2 bin 290 paket sigara ele geçirildi.

Mardin’de polis ekiplerince, il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Artuklu, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde durdurulan üç araçta arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda kaçak olduğu belirlenen 2 bin 290 paket sigara, 145 adet emtia ve 62 şişe içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.


Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

#Mardin
#Kaçakçılık
#Operasyon
