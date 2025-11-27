Mardin’de kaçakçılık operasyonunda 2 bin 290 paket sigara ele geçirildi

Mardin’de polis ekiplerince, il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Artuklu, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde durdurulan üç araçta arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda kaçak olduğu belirlenen 2 bin 290 paket sigara, 145 adet emtia ve 62 şişe içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.