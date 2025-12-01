Yeni Şafak
Denizli’de binlerce litre kaçak yağ ele geçirildi

17:131/12/2025, Pazartesi
IHA
Denizli'de izinsiz üretim ve kayıtsız dolum yaptığı belirlenen firma hakkında yasal süreç başlatıldı
İnsan sağlığını tehdit eden izinsiz gıda üretimine karşı denetimlerini artıran Tarım ve Orman Bakanlığı, Denizli’de bitkisel yağ üreten bir firmaya baskın düzenledi. Kontrollerde, bakanlık izni olmadan üretilen ve kayıtsız şekilde doldurulan binlerce litre bitkisel yağ tespit edildi.

Son günlerde gıda güvenliği konusunda yaşanan sıkıntılar üzerine Türkiye genelinde denetimlerini sıklaştıran ekipler, Denizli’de yaptıkları kontrollerde litrelerce izinsiz üretilen bitkisel yağı ortaya çıkardı. Uygulama kapsamında, bakanlık izni olmadan üretim yaptığı belirlenen firmaya yönelik işlem başlatıldı. Gelen ihbar doğrultusunda harekete geçen Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Denizli’de bitkisel yağ üretimi yapan bir firmaya baskın yaptı.

Yapılan denetimde firmanın, Tarım ve Orman Bakanlığı izni olmadan bitkisel yağ üretimi yaptığı ortaya çıkarıldı. Kontrollerde, kayıt alınmadan yağ dolumlarının gerçekleştirildiği de tespit edildi.

Ürünler muhafaza altına alındı

Denetimler sonucunda, firmanın elinde bulunan ürün ve malzemelere el konuldu. Tanklarda 8 bin 300 litre bitkisel yağ karışımı, 7 bin 842 litre ambalajlanmış bitkisel yağ karışımı, 3 bin 625 teneke ile 2 bin 690 adet boş tenekenin bulunduğu belirlendi. Söz konusu ürünler, izinsiz üretim kapsamında ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

İzinsiz üretim ve kayıtsız dolum yaptığı belirlenen firma hakkında yasal süreç başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelindeki denetimlerini aralıksız sürdüreceği ifade edildi.




#Denizli
#kaçak yağ
#Tarım ve Orman Bakanlığı
