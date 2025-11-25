Tonlarca kaçak tütün ele geçirildi: 1 gözaltı

Kaçakçılıkla mücadele sürüyor.
Gaziantep’in Araban ilçesinde bir araçta yapılan aramalarda 7 ton 100 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, Araban ilçesinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen M.G. isimli şahsın aracında arama yapıldı. Aramalar sonucunda 7 ton 100 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.
Yakalanan M.G. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
#Gaziantep
#kaçakçılık
#emniyet