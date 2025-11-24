Yeni Şafak
Kocaeli’de kaçakçılık operasyonunda 4 gözaltı

Kocaeli’de kaçakçılık operasyonunda 4 gözaltı

17:2324/11/2025, Pazartesi
IHA
KOCAELİ KUZEY MARMARA VE TEM OTOYOLU'NDA 2 ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 600 PAKET ELEKTRONİK SİGARA KARTUŞU İLE 50 BİN DAL İÇİ TÜTÜNLE DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ. OLAYA İLİŞKİN 4 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI.
KOCAELİ KUZEY MARMARA VE TEM OTOYOLU'NDA 2 ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 600 PAKET ELEKTRONİK SİGARA KARTUŞU İLE 50 BİN DAL İÇİ TÜTÜNLE DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ. OLAYA İLİŞKİN 4 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI.

Kocaeli Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu’nda 2 araçta yapılan aramada 600 paket elektronik sigara kartuşu ile tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda durdurulan araçta yapılan aramada 50 bin dal içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı. Kuzey Marmara Otoyolu’nda durdurulan bir araçta ise yapılan aramada 600 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. Bu olayda ise 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

#Kaçak sigara
#Operasyon
#Kocaeli
