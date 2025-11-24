Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin’de gümrükçülere rüşvet operasyonu: 28 şüpheliden 10'u tutuklandı

Mersin’de gümrükçülere rüşvet operasyonu: 28 şüpheliden 10'u tutuklandı

19:0924/11/2025, Pazartesi
G: 24/11/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Mersin’de 27, Kocaeli’de 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin iş yeri ve adreslerinde arama yapıldı.
Mersin’de 27, Kocaeli’de 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin iş yeri ve adreslerinde arama yapıldı.

Mersin’de rüşvet ve kaçakçılık soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 15’i memur 28 şüpheli yakalandı, 10’u tutuklandı. Gümrüğe ait mührün özel bir gümrük müşavirliği bürosunda bulunması dikkat çekti.

Mersin’de gümrükçülere yönelik yapılan rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda 15’i memur 28 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 10’u tutuklanırken, yapılan aramalarda gümrüğe ait mührün ise özel bir gümrük müşavirliği bürosundan çıktığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Rüşvet ve 5607 Sayılı Kanun’a muhalefet" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmaları sonucu gümrük memurları, özel gümrük müşavirliği firma sahibi ve çalışanlarının da olduğu rüşvet ağı tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mersin’de 27, Kocaeli’de 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin iş yeri ve adreslerinde arama yapıldı. Aramalarda gümrüğe ait mührün ise özel bir gümrük müşavirliği bürosundan çıktığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki ifade işleminin ardından Silifke Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 10’u tutuklandı. 18 şüpheliden 17’si adli kontrol şartıyla, 1’i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


#Mersin
#gümrük
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Maçlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta başlıyor