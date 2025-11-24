Tatilcilere uyuşturucu satan suç örgütüne operasyon: 18 tutuklama

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda suç örgütü üyesi 28 kişi yakalandı. Örgüt üyelerinin, tatil için ilçeye gelenlerle cep telefonlarındaki anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden irtibata geçtiği, uygulamada oluşturulan grupta uyuşturucu türlerinin isimlerine benzeyen şifreli isimlerle uyuşturucu sattığı belirlendi.

Örgüt üyelerinin uyuşturucuyu ilçenin ıssız noktalarında ya da kuryeler aracılığıyla alıcının talep ettiği noktaya ulaştırdığı, yakalanmamak için sık sık yer ve araç değiştirdiği tespit edildi.

Suç örgütü üyesi 28 kişi hakkında "suç örgütünde yönetici olma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından dava açıldı.

Çeşme Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan davada sanıklardan H.B.K. hakkında "suç örgütünde yönetici olma" suçundan üst sınır olan 30 yıl hapis ile 2 milyon 187 bin lira adli para cezasına, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan ise 30 yıl hapisle 625 bin lira adli para cezasına hükmedildi.

Mahkeme 18 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından 11 yıl 4 aydan üst sınır olan 30 yıla kadar hapis cezasıyla 125 bin liradan 416 bin liraya kadar adli para cezasına hükmetti, 9 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.



















