Kocaeli’de uyuşturucu operasyonları: 75 şüpheli yakalandı

20:1624/11/2025, Pazartesi
Operasyonlarda 2 kilo 602 gram esrar, 1 kilo 953 gram sentetik kannabinoid, 80 gram metamfetamin, 59 gram skank, 26 gram eroin, 23 gram kokain, 321 adet sentetik ecza, 213 adet captagon, 45 kök kenevir bitkisi, 9 adet hassas terazi, 2 tabanca, 11 fişek ve 123 bin 765 TL ele geçirildi.
Kocaeli'de son 20 günde düzenlenen narkotik operasyonlarında 75 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuruna el konuldu. Gözaltına alınanlardan 38’i tutuklanırken, 29’u serbest bırakıldı.

Kocaeli genelinde son 20 günde düzenlenen narkotik operasyonlarında 75 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuruna el konuldu.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-24 Kasım tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 75 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 2 kilo 602 gram esrar, 1 kilo 953 gram sentetik kannabinoid, 80 gram metamfetamin, 59 gram skank, 26 gram eroin, 23 gram kokain, 321 adet sentetik ecza, 213 adet captagon, 45 kök kenevir bitkisi, 9 adet hassas terazi, 2 tabanca, 11 fişek ve 123 bin 765 TL ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 29’u hakkında TCK 191 kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 46 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 38’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


#Kocaeli
#uyuşturucu
#operasyon
