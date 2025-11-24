Yeni Şafak
Isparta’da düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi

12:2724/11/2025, Pazartesi
G: 24/11/2025, Pazartesi
IHA
Ele geçirilen uyuşturucu.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde gerçekleştirdikleri çalışmada sentetik uyuşturucu madde ele geçirirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.


Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün gece saatlerinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 306 adet kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli şahıs hakkında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’ suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

