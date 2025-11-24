Yeni Şafak
Van'da 134 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’da 134 kilo uyuşturucu ele geçirildi

17:4524/11/2025, Pazartesi
IHA
Van'da uyuşturucu operasyonu
Van’da uyuşturucu operasyonu

Van’ın Başkale ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 134 kilo 460 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada,
"Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimiz Başkale ilçesinde tespit edilen 2 ayrı ikamete 17 Kasım ve 20 Kasım 2025 tarihlerinde yapılan operasyonlar neticesinde; 112 kilo 760 gram skunk maddesi, 21 kilo 700 gram toz esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir"
denildi.






