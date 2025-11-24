Van’da 134 kilo uyuşturucu ele geçirildi

"Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimiz Başkale ilçesinde tespit edilen 2 ayrı ikamete 17 Kasım ve 20 Kasım 2025 tarihlerinde yapılan operasyonlar neticesinde; 112 kilo 760 gram skunk maddesi, 21 kilo 700 gram toz esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir"