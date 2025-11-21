Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırıkkale
Kırıkkale'de narkotik operasyonu: Öğrenci bölgesinde geniş çaplı denetim

Kırıkkale'de narkotik operasyonu: Öğrenci bölgesinde geniş çaplı denetim

09:4621/11/2025, الجمعة
IHA
Sonraki haber
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri

43 ilin geçiş güzergâhı olan Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde yapılan narkotik denetiminde, araçlar tek tek durdurularak narkotik köpekleriyle arandı. Ekipler, sürücü ve yolcular üzerinde detaylı kontroller gerçekleştirdi.

Kırıkkale’de, özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun yaşadığı Yahşihan ilçesinde narkotik uygulaması yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde yapılan denetimlerde, şüpheli görülen araçlar uygulama noktasında tek tek durduruldu.

Narkotik köpeği eşliğinde araçların bagaj, koltuk arası ve diğer bölmeleri detaylı şekilde arandı. Motosikletli Yunus Timleri, sürücü ve yolcuların kimlik bilgilerini kontrol ederek GBT sorgularını yaptı. Trafik ekipleri ise araçların ruhsat, sigorta ve sürücü belgelerini inceledi.

Özellikle genç nüfusun yoğun bulunduğu bölgelerde uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade edildi. Kent genelinde yapılan uygulamaların, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla devam edeceği bildirildi.





#Kırıkkale
#narkotik
#operasyon
#İl Emniyet Müdürlüğü
#Narkotik Suçlarla Mücadele
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Uzmanından düşmeye bağlı oluşan hasarlara yönelik kritik uyarı: "Çatlak da bir kırıktır"