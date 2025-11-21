Manisa'da zehir tacirlerine dev operasyon: 14 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik kararlı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yapan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, farklı tarihlerde yapılan aramalarda 4 bin 836 adet sentetik ecza hap, 2,22 gram bonzai ele geçirilirken, 28 kişi hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçundan işlem yapıldı. Ayrıca 2 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.