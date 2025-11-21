Yeni Şafak
Manisa'da zehir tacirlerine dev operasyon: 14 kişi tutuklandı

00:5521/11/2025, Cuma
IHA
Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyon sonucu çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 14 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 14 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik kararlı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yapan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, farklı tarihlerde yapılan aramalarda 4 bin 836 adet sentetik ecza hap, 2,22 gram bonzai ele geçirilirken, 28 kişi hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçundan işlem yapıldı. Ayrıca 2 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.


Soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucu maddeleri temin eden 16 şüpheliye yönelik 20 Kasım 2025 günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 32 bin 930 içimlik sentetik kannabinoid (uç bonzai), 12 bin 137 adet sentetik ecza hap, 177,86 gram sentetik kannabinoid, 237,202 gram esrar, 1,72 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 775 TL para ile 1 tüfek ve 10 kartuş ele geçirildi.


Gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 14 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



