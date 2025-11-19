Yeni Şafak
Abartı egzoz ve yüksek ses denetiminde ceza yağdı

19/11/2025
IHA
Manisa'da "Abartı Egzoz ve Yüksek Ses Çıkaran Araçlar Denetimi" gerçekleştirildi.
Manisa’da il genelinde gerçekleştirilen abartı egzoz ve yüksek ses denetimlerinde 64 araç trafikten men edilirken 238 araç sürücüsüne 1 milyon 589 bin 978 TL ceza kesildiği açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik ekiplerince 12-17 Kasım 2025 tarihleri arasında "Abartı Egzoz ve Yüksek Ses Çıkaran Araçlar Denetimi" gerçekleştirildi. 47 ekip ve 77 trafik personelinin katıldığı denetimlerde 1820 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerde kusurlu görülen araç ve sürücülere abartı egzozdan 22, yüksek sesten 19 olmak üzere toplam 238 işlem yapıldığı bildirildi.

Uygulamalar sonucunda toplam 1 milyon 589 bin 978 TL idari para cezası uygulanırken, 64 araç da trafikten men edildi.



#Manisa
#Egzoz
#Denetim
