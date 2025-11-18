Manisa'da bir kişi husumetlisi tarafından silahla vurularak yaralandı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde husumetlisiyle tartışan M.E, çıkan kavgada silahla vurularak yaralandı. Yaralı M.E, hastaneye kaldırılırken saldırgan E.S. olay yerinden kaçtı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişi, husumetlisi tarafından silahla vurularak yaralandı.
Aralarında husumet bulunan M.E. ile E.S, Arda Mahallesi 3217. Sokak'ta karşılaştı. İkilinin arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.S, tabancayla ateş açtığı M.E'yi yaralayarak kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.E, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.E'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.