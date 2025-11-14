Yeni Şafak
Otomobil ve tır ile otobüsün karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

00:4414/11/2025, Cuma
DHA
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Malatya'da bir otomobil, aynı istikamette giden tır ve belediye otobüsüne çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

Malatya'da otomobil, TIR ve otobüsün karıştığı zincirleme kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Elazığ Bulvarı üzerinde meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki 34 E 0353 plakalı otomobil aynı istikamette giden Ö.T. idaresindeki 23 AAZ 953 plakalı TIR'a ve N.B.'nin kullandığı 44 BF 510 plakalı Büyükşehir Belediyesine ait otobüse çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Cengiz Özen'in (27) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ö.T. ve diğer yolcu Ahmet Çelik (30) ile toplu taşıma aracı sürücüsü N.B. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedaviye alınan Ahmet Çelik de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralıların hastanede tedavisi devam ediyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



