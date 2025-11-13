Yeni Şafak
Malatya’da hırsız kovalamacasında işçi vuruldu

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir sitede güçlendirme çalışması yapan işçi, hırsızlık zanlılarıyla yaşanan kovalamaca sırasında vurularak yaralandı. Barguzu Caddesi’nde meydana gelen olayda, zanlılardan birinin ateş açması sonucu A.Y. isimli işçi hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Malatya’da bir sitede güçlendirme çalışması yapan işçiler ile hırsızlık zanlıları arasında yaşanan kovalamacada bir işçi, hırsızlık zanlıların açtığı ateş sonucu yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir sitede güçlendirme çalışması yapan işçilerden A.Y. ile hırsızlık zanlısı oldukları değerlendirilen 2 kişi arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında şüphelilerden birinin ateş açması sonucu A.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



#Malatya
#Hırsız
#Kovalamaca
