Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem konutları ve iş yerlerinde sona yaklaşıldı

Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Taştepe Mahallesi'ndeki rezerv alanda yapımı süren afet konutları ve iş yerlerinde son aşamaya gelindi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, bölgenin modern bir yaşam alanına dönüştüğünü belirtti.

"Kısa sürede büyük bir değişim yaşandı. Taştepe artık Malatya'nın yeni cazibe merkezlerinden biri haline geliyor. 1017 konut, 40 dükkan ve 1 fırından oluşan projede çalışmaların son aşamaya geldi. Ocak ayı itibarıyla hak sahipleri yeni yuvalarına kavuşacak. Artık teslim sürecine yaklaştık. 10 ay gibi kısa bir sürede inşaatlar büyük oranda tamamlandı."