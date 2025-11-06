Bakan Kurum Hatay'da mühendis ve mimarlara deprem bölgesinin inşasını anlattı









'BU BAŞARI ÜLKEMİZİN BAŞARISI'





Bakan Kurum, deprem bölgesinde dünyaya örnek olacak bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, "Dünyanın neresine giderseniz gidin aslında bu çalışmanın örneğini de göremezsiniz. Bu her ülkenin başarabileceği bir iş değil. Tabi burada sizlerle bir araya gelmemizin amacı sadece deprem sonrasındaki sürdürülen faaliyetleri anlatmak, size bunları aktarmak değil. Geleceğin Hatay'ın, Maraş'ın, Adıyaman'ın, Gaziantep'ini burada diğer illerimizi nasıl daha dirençli hale getireceğimizi ve ülkemizin bu başarısını sizlerin iyi anlamanız, iyi etüt etmeniz gerektiğini düşündüğümüz için bu toplantıyı yapıyoruz. Gerçekten böyle bir afet sonrasında eş zamanlı böyle bir inşa faaliyetini yürütmek kolay değil. Bu başarı aslında hepimizin başarısı, ülkemizin başarısı. O yüzden biz bu acıları bir daha yaşamak istemiyorsak bilimin ve bilim insanlarımızın ışığında işte siz teknik insanların yine gözetiminde bu işleri yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.